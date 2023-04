La gazzella Gabriella, la principessa Clotilde, la Fata Madrina spacciatrice, il giullare Gaio, Eugenio Della Lampada, la commissaria Porcellina Sissi, sono solo alcuni dei personaggi assurdi che animano il mondo surreale di questo libro: un insieme di fiabe per adulti affetti da partita IVA, App d’incontri, gruppi di WhatsApp, reflusso e altri disagi. “Ho paura delle suore” è un’infilata di storie esilaranti che messe insieme assomigliano quasi a un romanzo pulp generazionale.

Con la loro comicità fatta di battute fulminanti, scene grottesche e considerazioni irriverenti, Edoardo Zaggia e Alberto Sacco frullano il lettore in un vortice elettrico che, mentre ci fa sghignazzare, ci svela le idiosincrasie da cui siamo tutti affetti noi traumatizzati dalla vita. In libreria e negli store online da oggi, 26 aprile 💜