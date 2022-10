la gatta che fa da mamma al cucciolo di lince (VIDEO)

Un video condiviso su Facebook mostra l’affetto della gatta Honey per un cucciolo di lince al quale ha scelto di fare da mamma.

L’affetto materno supera ogni ostacolo andando oltre qualsiasi genere di differenza, persino una diversità tra specie. Lo sa bene la gattina Honey, che ha scelto di fare da mamma a un cucciolo molto particolare: una piccola lince. La storia che vi raccontiamo è ambientata al Millstone Wildlife Center, un centro statunitense di riabilitazione e educazione della fauna selvatica organizzato da Frannie Greenberg e situato a Windham nel New Hampshire. Qui è appena stato portato dai soccorritori un cucciolo di lince rossa di sei settimane, trovato abbandonato e piangente in un pollaio. Il piccolo, che è denutrito e pesa meno di due libbre, ha urgentemente bisogno di una mamma. Fortunatamente il centro specializzato nel recupero felini, Spicy Cats, ha la soluzione: la gattina Honey.

L’affetto di Honey: la mamma gatta volontaria del centro di riabilitazione

Il Millstone Wildlife Center aveva bisogno di un aiuto per gioco, coccole e tolettatura di un cucciolo che invocava continuamente in modo straziante la madre. Per questo è intervenuta la dolce e affettuosa Honey, una “volontaria felina” che già in passato ha donato il suo amore e le sue cure a diversi cuccioli rimasti orfani. La gattina non si è tirata indietro e ha accolto con gioia il nuovo incarico, precipitandosi in soccorso della sventurata piccola lince. Il video del loro primo incontro è stato postato dagli operatori sulla pagina Facebook del Millstone Wildlife Center.

Il filmato mostra come la gatta non si sia minimamente preoccupata del fatto che il cucciolo non fosse un gattino come lei; del resto neanche al piccolo è importato, troppo preso dalla gioia di aver trovato qualcuno che lo coccolasse. Sono passate adesso tre settimane da quel giorno e l’adozione procede benissimo: il piccolo ha raddoppiato la sua lunghezza e il suo peso. Sulla pagina Facebook i volontari stanno monitorando con video e post la crescita della lince. Assicurano che non appena il cucciolo avrà guadagnato più peso verrà portato a vivere con altre linci rosse.

Proprio per prepararlo allo stato brado, gli operatori hanno evitato di prendere in braccio la lince o di avvicinarsi, in modo che questa diffidi degli esseri umani e possa vivere al sicuro in natura da adulta. Non si sa per quanto tempo Honey dovrà rivestire ancora l’incarico di mamma, dato che il cucciolo è ancora troppo piccolo. Ma per il momento la combinazione di gatta e lince sta affascinando il pubblico online, che ogni giorno condivide sui social la gioia e la sorpresa nel vedere quanto amore Honey stia riversando sulla piccola lince. I loro video sono diventati virali: la gatta e il suo cucciolo sono stati definiti la coppia più carina e dolce di Internet. (Elisabetta Guglielmi)