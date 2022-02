La gamba importante di Emma Marrone ha scatenato un caos. Quello che sembrava nato e morto sui social con uno scambio di risposte piccate fra Davide Maggio e la cantante si è trasformato nel corso di una giornata in un caso mediatico. Dal Tg1 al Corriere della Sera, dal sito di musica alla testata giornalistica: chiunque ne ha parlato.

Ma cosa è successo precisamente? Tutto è nato da una diretta Instagram fra Davide Maggio e Paolo Stella, chiamato dal giornalista per commentare i look del Festival di Sanremo. A scatenare il putiferio non è stato però Stella, ma proprio Maggio che in riferimento alla Marrone ha detto: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete“.

Il look commentato è stato questo:

Il video è stato visto, salvato e condiviso dalla stessa Emma che ha così replicato:

“Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

Smontare pezzo per pezzo Dav1d3 Magg1o? Fatto ✔️ con eleganza, stile e F pesante!! #EmmaMarrone pic.twitter.com/zS5fKVKInm — susy 👉🙂👈⚪️⚫️ (@susy_DV7) February 9, 2022

Gamba pesante? Davide Maggio: “Il problema era il look, non la gamba”

Davide Maggio, qualche ora dopo, ha realizzato una diretta su Instagram per commentare l’intervento.

“Mi fa sorridere che mi si accusi di bodyshaming proprio tramite social sul quale chi mi segue conosce bene le mie posizioni di totale inclusione nei confronti di qualunque unicità. Se Emma ritiene che una gamba importante sia un problema, allora diventa tutta una questione di accettazione. Perché per me non lo è assolutamente. Avendo il mio numero di telefono avrebbe potuto chiamarmi per confrontarsi e avrebbe potuto evitare ciò che è solita fare: scatenare la sua fanbase che fa partire delle shitstorm che persone con le spalle meno larghe delle mie potrebbero avere qualche difficoltà a reggere. Come vogliamo chiamarlo questo? Bullismo?”.

E ancora:

“Il problema è la critica, non è il corpo, non è la gamba importante. […] ma questo non significa che tu non sei una brava cantante […] il problema è la morte del senso critico, la critica non ha più diritto di cittadinanza. Il problema è che le critiche non vengono accettate ed in quel caso non era neanche una critica, ma un commento estetico normalissimo. […] L’accettazione è il problema, io credo che il problema di Emma sia una mancata accettazione di qualcosa, perché se tu te la prendi così tanto e dire ‘benvenuti nel Medioevo’, vuol dire che sei tu che vedi la gamba importante come un problema, il problema è tuo, non è un problema mio. A me va benissimo così. Ha semplicemente messo una calza a rete inopportuna, per me, fine della storia”.

Intervistato da Il Corriere del Mezzogiorno ha poi aggiunto: