La gaffe di Ignazio La Russa all’Atreju: barzellette su Grillo e Israele e la polemica in radio

La presenza di Ignazio La Russa ad Atreju ha attirato l’attenzione per diversi motivi. Prima della sua intervista con Peter Gomez, il presidente del Senato ha partecipato al programma “In Onda – La voce di FdI Parlamento”, la radio ufficiale di Fratelli d’Italia, dove ha cantato celebri brani come “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e “Azzurro” di Adriano Celentano. Alla fine della sua esibizione, La Russa ha commesso una gaffe chiedendo, a due riprese, il nome dell’emittente, dimostrando di non conoscere la radio del partito di cui è un esponente di spicco.

La Russa ha anche divertito il pubblico raccontando una barzelletta che toccava temi attuali, come il conflitto israelo-palestinese e le dinamiche politiche italiane, in particolare tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. “La sapete la barzelletta di quello che chiede a Babbo Natale ‘vorrei la pace tra israeliani e palestinesi‘, e Babbo Natale risponde che ‘è troppo difficile, non ce la f missione’?”. Con humor, ha modernizzato la barzelletta dicendo che se la seconda richiesta fosse stata ‘vorrei che Grillo e Conte facessero la pace’, Babbo Natale avrebbe detto che sarebbe più facile se avesse una mappa della Palestina.

Un altro momento interessante dell’evento è stato durante l’intervista con Gomez, in cui La Russa ha difeso Elon Musk e la controversa figura di Daniela Santanchè. Rispondendo a domande sulle posizioni di Musk sulla maternità surrogata, La Russa ha sottolineato che gli esponenti di destra hanno dei modelli di società da seguire, ma non pretendono che tutti la pensino allo stesso modo. Ha definito le differenze di opinione come parte della questione generazionale, ammettendo in modo ironico di non aver mai provato la cannabis. Infine, ha espresso fiducia nell’innocenza di Santanchè, affermando che è fondamentale sostenere un amico nei momenti di difficoltà.

Inoltre, La Russa ha elogiato Giorgia Meloni in risposta all’articolo di Politico, affermando che, sebbene non sia sicuro se Meloni sia la più potente, sicuramente è la più capace. La sua apparizione ad Atreju ha messo in luce sia il lato umano e folkloristico che le posizioni politiche di uno dei leader del partito.