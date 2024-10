La furia delle forbici: quante morti hanno causato?

L’omicidio di Eros Di Ronza a Milano è avvenuto il 17 ottobre, quando il 37enne ha tentato di rubare in un bar-tabaccheria situato in via Giovanni da Cermenate. Durante il furto, i gestori, due uomini cinesi di nome Shu Zou (30 anni) e Liu Chongbing (49), lo hanno scoperto e, in preda a una furia incontrollata, lo hanno ucciso infliggendogli 44 coltellate, più delle 36 inizialmente segnalate. L’autopsia ha evidenziato che due delle ferite erano mortali: una al cuore e l’altra al collo, che ha reciso la giugulare. Inoltre, sono state riscontrate ecchimosi compatibili con una caduta e la frattura delle costole.

Dopo l’omicidio, i due gestori sono stati accusati di omicidio volontario, con pene che potrebbero partire da 21 anni. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari, Tiziana Gueli, ha disposto la scarcerazione di Zou e Chongbing, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari, poiché non è stata riconosciuta la legittima difesa. La giudice ha sottolineato che, sebbene i due abbiano reagito con “rabbia e frustrazione” dopo aver assistito al furto, non sono stati in grado di gestire le loro emozioni in modo lucido e razionale, lasciando che la rabbia prevalesse.

Gueli ha anche osservato che il comportamento degli accusati, ritrovati in stato di choc dalla polizia, testimonia la loro presa di coscienza riguardo alla gravità del gesto commesso, che probabilmente non avrebbero mai pensato di poter compiere. Inoltre, l’esame autoptico ha rivelato la vera entità della violenza subita da Di Ronza, una conferma della ferocia dell’atto.

La dinamica dell’omicidio ha suscitato discussioni sulla legittimità delle reazioni dei gestori del bar, un aspetto centrale della vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica. Il caso di Eros Di Ronza è emblematico delle tensioni sociali e delle conseguenze estreme che possono derivare da situazioni di conflitto tra individui in contesti di crisi.