La furbizia del riccio che lascia il cane con un palmo di naso: tutto da ridere

Lo scaltro gesto di un riccio non passa inosservato: l’animaletto lascia il cane con un palmo di naso rubando il suo spuntino e il video è tutto da ridere.

In un panoramico quadro familiare finlandese un riccio africano esce allo scoperto, beneficiando delle durature ore di luce, per avanzare sulla pavimentazione del porticato di un’abitazione privata. La padroncina del cane che vive nella casa dove è stato immortalato lo scaltro avanzare del piccolo animaletto è riuscita a cogliere l’esatto momento in cui il riccio sottrae la ciotola di croccantini al suo fido. La reazione del fido e quella dei fratellini del riccio, pronti anch’essi a spuntare dalla radura, ha avuto un potente impatto sugli utenti in rete.

La furbizia del riccio che lascia il cane deluso senza la sua ciotola: tutto da ridere

Il divertente filmato è apparso su IG grazie alla pubblicazione di @pennyyaffekrakow, che ha raccontato – una settimana fa – come questo sia il periodo più favorevole dell’anno per i ricci che amano esplorare più a lungo le zone circostanti grazie alle giornate più lunghe nella regione scandinava.

Molti sono i ricci successivamente colti in flagrante nel suo cortile dall’utente che ha postato il suo contenuto in rete il 24 maggio scorso. Mentre il suo cane – un dolce esemplare di Border Collie – pur dimostrando la sua delusione di fronte all’azione del riccio sembra non essere intenzionato in alcun modo a voler interferire con il suo passaggio.

Inoltre, pur facendo parte degli animali domestici inusuali, i ricci africani sono molto amati da gran parte della popolazione mondiale. Non solo per la loro innata simpatia, ma anche per le loro peculiari caratteristiche di convivenza con altre specie di animali.

Infine, è importante ricordare come – ad oggi – allevare un riccio non sia più un desiderio impossibile. Seguendo infatti scrupolosamente le indicazioni fornite dagli esperti del settore e, al contempo, le regole in vigore che permetto a questa specie di convivere con l’Uomo o con altri animali nel rispetto del loro benessere, tale sogno può divenire finalmente realtà.

Il primo riccio golosone, immortalato dall’utente mentre sottrae il cibo destinato al suo amico a quattrozampe, pare abbia in conclusione ricevuto – fino ad oggi – ben oltre 200 cuoricini, nonché molti commenti relativi alla sua capacità di generare senza limiti il buon umore nell’animo dei suoi spettatori sulla piattaforma social.