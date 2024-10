La ‘fuga’ e l’addio al tennis, il racconto

Camila Giorgi, 32 anni, ha recentemente rilasciato un’intervista a “Verissimo”, in cui ha parlato della sua decisione di ritirarsi dal tennis a maggio, un’uscita che alcuni media hanno descritto come “fuga”. Nella conversazione con Silvia Toffanin, Giorgi ha smentito queste affermazioni, chiarendo che il suo ritiro era pianificato e che non c’era alcuna intenzione di scappare. Aveva predisposto un annuncio ufficiale e, dopo essersi vista cancellare dalle liste antidoping, alcuni fan iniziarono a speculare sulla sua assenza.

Giorgi ha spiegato che, nonostante amasse ancora il tennis, non riusciva più a reggere la pressione fisica e mentale legata a viaggi e competizioni. “Sono felice”, ha detto, riflettendo sulla sua scelta. Ha anche precisato che quando i media annunciavano la sua scomparsa, si trovava a Roma, dopo anni trascorsi a Miami con la famiglia.

Una parte significativa dell’intervista ha riguardato il suo rapporto con il padre, spesso criticato nei media. Giorgi ha sottolineato che il padre l’aveva sempre sostenuta e che le voci sulla loro relazione erano errate. Ha chiarito che, nonostante lui fosse un uomo disciplinato, non era mai stata costretta a nulla e che il padre le aveva espresso supporto incondizionato quando le ha comunicato l’intenzione di smettere di giocare.

La tennista ha anche affrontato questioni fiscali, spiegando che alcuni problemi erano emersi a causa di professionisti esterni che si occupavano della sua gestione economica e che il padre non era responsabile di tali situazioni. Ha affermato che, contrariamente alle insinuazioni, anche lui era stato una vittima delle circostanze.

Infine, Giorgi ha commentato un’inchiesta riguardante presunte false vaccinazioni contro il Covid. Ha ribadito di aver ricevuto il vaccino e di avere un green pass valido, affermando che la situazione era complicata da affermazioni fatte da una dottoressa che cercava di tutelarsi. Sta ora affrontando un’udienza prevista per novembre e rimane fiduciosa riguardo alla sua posizione.