“La fredda guerra dei mondi” raccoglie romanzi brevi e racconti ritrovati di uno degli autori che più ha segnato il panorama della fantascienza italiana.

In chiusura al volume, delle pagine preziosissime: Day Hospital, l’autobiografia delle settimane di chemioterapia seguita dall’autore, in cui emerge il suo splendido spirito anticonformista, e La fredda guerra dei mondi, i primi capitoli del romanzo inedito, purtroppo rimasto incompiuto, che stava scrivendo a partire dall’omonimo racconto apparso in una raccolta Millemondi Urania nell’estate del 2020.