La frecciata di Giuseppe Conte al M5S: ‘L’errore del passato è dire che uno vale uno’

Il presidente del Movimento 5 Stelle (M5S), Giuseppe Conte, è stato ospite del programma L’aria che Tira su La7, dove ha commentato diversi temi politici. Ha parlato della situazione in Germania, del riarmo e della condizione degli italiani, evidenziando che l’attuale governo, guidato da Giorgia Meloni, non ha affrontato adeguatamente i pericoli rappresentati dall’estremismo di destra.

Conte ha preso le distanze dall’idea originaria del M5S, affermando che il principio “uno vale uno” è stato un errore. Ha sottolineato che non basta avere un incarico pubblico, ma sono necessarie etica, competenza e capacità. Questa riflessione segna un cambiamento significativo rispetto agli inizi del Movimento, quando il principio di uguaglianza tra i membri era centrale.

In passato, lo stesso concetto era stato messo in discussione da Luigi Di Maio, che aveva chiarito che “uno vale uno” non implica che qualsiasi persona possa ricoprire ruoli pubblici complessi. Conte ha ribadito che il M5S ha intrapreso un percorso nuovo, pur rispettando i principi ideali del passato.

Il fondatore del movimento, Beppe Grillo, aveva lanciato nel 2009 il modello “uno vale uno” come un’idea rivoluzionaria, ma nel tempo il significato di questo slogan si è affievolito. Conte ha indicato che il movimento non sta più aspirando a quell’ideale, evidenziando un’evoluzione nelle sue posizioni e nella sua identità politica. In conclusione, l’attuale leadership del M5S sembra allontanarsi dagli ideali fondativi, cercando una nuova direzione politica.