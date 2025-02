La frecciata a Bianca Guaccero

Selvaggia Lucarelli è pronta a far parlare di sé come ospite fissa al Dopofestival, anche se il centro della scena rimane per i cantanti. Conosciuta per le sue uscite graffianti sui social e in tv, ha già iniziato a scatenarsi su Instagram. Ha preso in giro bonariamente il compagno Lorenzo Biagiarelli, pubblicando un video in cui appare nella foto di Anna Dello Russo, commentando il suo stile discutibile. Ha anche lanciato una frecciatina alla conduttrice Bianca Guaccero, con cui ha una relazione tesa, evidenziando in modo sarcastico il suo successo.

Inoltre, Lucarelli ha espresso le sue opinioni sui cantanti in gara, commentando positivamente Achille Lauro, sottolineando che il suo pezzo potrebbe essere il suo Festival. Al contrario, ha fatto una critica riguardo a Rkomi, mostrando sorpresa per il suo rendimento. La giurata di Ballando è nota per le sue polemiche e i battibecchi, promettendo un Dopofestival ricco di colpi di scena.

Il suo approccio ironico e pungente ha già anticipato momenti di grande divertimento e polemica, rendendo l’evento ancora più atteso. I suoi post su Instagram evidenziano una personalità audace e provocatoria, che non teme di esprimere le proprie opinioni. Questo mix di divertimento e critica garantirà certamente che la sua presenza al Dopofestival sarà memorabile, mantenendo viva l’attenzione e l’interesse del pubblico. Insomma, con Selvaggia, ci si può sempre aspettare di tutto.