La Francia confina i vaccini di AstraZeneca agli over 55, dopo che meno di due mesi fa il suo presidente Emmanuel Macron lo aveva giudicato “pressoché inefficace negli anziani”, salvo poi cambiare idea e consigliarlo a tutti. L’Italia, che prima aveva riservato il vaccino agli under 55, poi agli over 65, ora a tutti, decide di ripartire oggi la campagna con AstraZeneca senza limiti di età.

Ma cosa succede? “Succede che in questo momento la scienza non ha una risposta chiara per spiegare i rari casi di trombosi avvenuti in concomitanza con il vaccino AstraZeneca. In mancanza di informazioni, ognuno sceglie una sua direzione” ammette con sincerità Maurizio Margaglione, della Società italiana per lo studio della trombosi, professore all’università di Foggia. “Sono casi strani, difficili da spiegare” aggiunge Pier Mannuccio Mannucci, professore emerito all’università e al Policlinico di Milano. “Già le trombosi venose cerebrali sono assai poco frequenti. Quelle poi associate alla carenza di piastrine che abbiamo visto in associazione con il vaccino sono davvero difficili da spiegare. Non saprei trovare una giustificazione, eppure di questa condizione mi sono occupato in modo approfondito nel corso della mia carriera”.

I casi di trombosi cerebrale valutati dall’Ema e avvenuti subito dopo l’iniezione con AstraZeneca sono stati 18, quelli avvenuti in altri distretti del corpo 7. Sono i 25 casi anomali riportati in Europa (due provengono anche dall’India) su 20 milioni di somministrazioni che hanno spinto la maggior parte dei paesi del continente ad allarmarsi e fermare le vaccinazioni per una settimana. “Di questi 25 casi, le trombosi cerebrali, a differenza di quelle del secondo tipo, sono veramente spiazzanti” ammette Mannucci. “Di sicuro si tratta di numeri troppo piccoli per fermare una campagna vaccinale. Ma è necessario indagare, e cercare di vederci più chiaro. Ci sono cose che non capiamo”.

Le trombosi venose cerebrali sono già di per sé un fenomeno raro: “Un caso su un milione di persone, soprattutto associati a fattori di rischio come gravidanza o assunzione di estrogeni” spiega Mannucci. “Vederne 7 tutte insieme in Germania è indubbiamente un segnale. Ma la cosa più strana è che le persone colpite avessero una carenza di piastrine nel sangue. Questo è qualcosa di inedito. In genere le piastrine, con questo disturbo, sono normali o alte”.

Le trombosi prese in considerazione dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, sono concentrate fra le donne al di sotto dei 55 anni. Per questo, su base esclusivamente empirica, la Francia ha deciso di limitare la somministrazione a chi supera questa età. L’Italia ha scelto di andare avanti con le vaccinazione seguendo un ragionamento logico. “Il Covid fa più di trecento morti al giorno” spiega Mannucci. “E’ chiaro che rappresenta un problema per la nostra salute molto più grande delle trombosi rare”. Danimarca, Norvegia e Svezia hanno scelto la strada dell’attesa: riprenderanno le iniezioni quando ne avremo capito un po’ di più. Pista intermedia per la Spagna: vedrà per qualche giorno che succede poi ricomincerà a vaccinare mercoledì.

E chi deve vaccinarsi, è donna, giovane, prende la pillola e magari ha anche un fattore genetico che lo predispone alla coagulazione? Tutti i medici sono concordi nel consigliare di non porsi troppi problemi di statistica. Le trombosi venose cerebrali restano rarissime anche con il vaccino. Il Covid invece morde. “Non esiste un test in grado di prevedere il rischio di sviluppare questa malattia” spiega Margaglione. “La cosa migliore da fare è restare calmi e lucidi, non smettere di prendere la pillola, non correre a fare un test genetico che comunque non ci direbbe nulla di conclusivo e vaccinarci se è il nostro turno”.

Assumere anticoagulanti prima dell’iniezione è controindicato: ci potrebbero essere problemi di natura opposta, ovvero le emorragie. Le nuove indicazioni dell’Ema, riprese nei bugiardini dei vaccini di AstraZeneca, raccomandano di stare attenti ai sintomi della trombosi, specialmente a partire da tre giorni dopo la vaccinazione. “Ma anche qui, senza esagerare con l’ansia” suggerisce Mannucci. “E’ normale avere mal di testa dopo il vaccino, non c’è da preoccuparsi. Il dolore associato alla trombosi è lancinante, assai diverso dal mal di testa di tutti i giorni”. Nel frattempo, resta ancora molto da capire, e negare che un problema esista – sia pur limitato nei numeri – non aiuta. “Abbiamo urgente bisogno di più informazioni e più analisi” chiede il professore di Milano. “Speriamo che arrivino in tempi rapidi e siano tutte pubblicate”. Le rassicurazioni vuote, a questo punto del caos, non possono bastare più.