La Francia nella neve

Da stranotizie
La Francia sta vivendo un evento meteorologico di portata storica, con oltre metà del paese coperta da neve. Dopo giorni di pioggia e temperature polari, il ritorno del sole ha permesso ai satelliti di documentare la situazione, mostrando una vasta area coperta da un manto nevoso candido e spesso.

Le immagini satellitari della NASA mostrano la Francia divisa in due, con la metà settentrionale completamente coperta di neve. La Bretagna, l’Aquitania, i Paesi della Loira, la Normandia, l’Île-de-France, il Nord e il Grand-Est sono tutte aree colpite, con un paesaggio trasformato in una tundra artica.

Il caso più impressionante è quello della Charente-Maritime, dove si è verificato un episodio definito “storico” dai meteorologi. Le immagini satellitari mostrano un accumulo di neve denso e compatto, che si distingue nettamente dalle aree circostanti. In diverse località del dipartimento, lo strato di neve ha superato i 30 cm, con punte localizzate tra i 20 e i 40 cm.

La vastità dell’evento è chiaramente visibile osservando il contrasto tra il bianco accecante delle zone innevate e il blu profondo dell’Atlantico. Anche le grandi aree metropolitane appaiono completamente mimetizzate nel bianco, a testimonianza di come l’ondata di gelo abbia colpito in modo democratico e violento dalle coste fino all’entroterra.

Questo evento rimarrà impresso non solo nella memoria dei cittadini francesi, ma anche negli archivi satellitari come una delle più imponenti nevicate dell’ultimo decennio per estensione e rapidità di accumulo.

