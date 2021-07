L’autorità francese per la Concorrenza ha inflitto una multa record di 500 milioni di euro a Google: secondo l’Authority, il colosso americano della tecnologia non avrebbe negoziato “in buona fede” con gli editori rispetto all’applicazione dei cosiddetti diritti connessi all’utilizzo delle notizie nei risultati di ricerca.

Non solo: Google dovrà anche “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” di editori e agenzie di stampa, se non vuole subire altre sanzioni di questa portata, da un minimo di 300mila “sino a un massimo di 900mila euro al giorno” per ogni giorno di ritardo.

Il report

Le ragioni della sanzione

Questa multa è la prima del genere in Europa: “Si tratta della multa più sostanziosa” inflitta per mancato rispetto delle decisioni di un’Authority, ha detto la presidente dell’Antitrust francese, Isabelle De Silva, aggiungendo che “abbiamo voluto evidenziare la gravità” dei mancamenti di Google rispetto ai suoi obblighi. Secondo De Silva, l’azienda di Mountain View “non sembra ancora accettare la legge” sui diritti connessi, e però “rifituare la legge non spetta a un operatore”.

La decisione è la prima di questo genere in seguito all’entrata in vigore nel 2019 della nuova legislazione europea sui diritti connessi, che la Francia ha recepito per prima: lo scontro riguarda, in particolare, i diritti che Google dovrebbe versare agli editori per i contenuti di stampa, estratti di articoli, foto, video e infografiche che utilizza nelle sue applicazioni.

La bozza

Che cosa ha detto Google dopo la multa

Secondo Big G, la multa non rifletterebbe gli “sforzi messi in campo” per arrivare a una soluzione: “Siamo molto delusi da questa decisione” perché “abbiamo agito in buona fede durante l’intero processo – ha detto un portavoce dell’azienda – La multa ignora i nostri sforzi per raggiungere un accordo e ignora la realtà di come funzionano le notizie sulle nostre piattaforme. A oggi, Google è l’unica azienda ad aver annunciato accordi sui diritti connessi. Stiamo anche per finalizzare un’intesa con France Presse che include un accordo di licenza globale, nonché la remunerazione dei diritti connessi per le loro pubblicazioni di carattere giornalistico”.