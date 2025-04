La Francia accusa Roma: Le Monde la descrive come una Disneyland del turismo di massa

Nel Giubileo, Roma è sotto attacco da parte del quotidiano francese Le Monde, che critica aspramente il turismo di massa nella capitale, paragonandola a Disneyland. Il reportage di Allan Kaval evidenzia come il flusso incessante di turisti stia nuocendo alla vita quotidiana dei residenti, trasformando il centro storico in un parco tematico congestionato, con una progressiva perdita di autenticità.

Il giornale sottolinea che Roma sta vivendo una saturazione turistica senza precedenti, rendendo difficile anche il semplice movimento tra le piazze. Vengono riportati diversi punti di vista, tra cui quelli di cittadini e operatori del settore, che evidenziano il degrado urbano e la trasformazione della città in un luogo “monofunzionale”, in cui le attività tradizionali sono sostituite da esercizi commerciali dedicati esclusivamente ai turisti.

L’articolo menciona che nel 2024 il turismo ha rappresentato il 10,8% del PIL italiano, diventando la principale attività economica della provincia di Roma, con un fatturato di 25 miliardi di euro nel 2023. Tuttavia, il vigile urbano intervistato esprime preoccupazione, descrivendo i turisti come un “gregge di pecore”. Dall’altra parte, l’assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, minimizza la situazione, sottolineando che c’è ancora spazio per migliorare e valorizzare aree meno conosciute, come il Parco degli Acquedotti. Onorato sostiene l’importanza di distribuire i turisti nel tempo e nello spazio per evitare una Roma caratterizzata solo da attrazioni turistiche standardizzate.