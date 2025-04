La frana di 2 chilometri che ha isolato Boccassuolo di Palagano: distruzione di ponte e strade

Una frana di quasi 2 chilometri ha colpito la località di Boccassuolo, frazione di Palagano, sull’Appennino modenese, isolando parzialmente il comune. Innescata dal maltempo recente, la frana ha distrutto due strade comunali e un ponte, lasciando il paese diviso in due. Anche se alcuni edifici sono stati lambiti dalla frana, l’unico collegamento rimasto è una strada dissestata che richiede ore di percorrenza.

Il sindaco Fabio Braglia ha descritto la situazione come “drammatica”, sottolineando i disagi per studenti, famiglie, e attività economiche. Ha lanciato un appello agli enti superiori per chiedere supporto non solo per gestire l’emergenza, ma anche per trovare soluzioni alternative per la viabilità. Inoltre, la frana ha danneggiato le condotte dell’acquedotto, lasciando alcune abitazioni senza acqua.

La rete elettrica di media tensione è stata isolata e i tecnici di Enel hanno installato generatori per garantire la fornitura di corrente elettrica. Il Comune, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la difesa del suolo e la Protezione civile, sta cercando soluzioni d’emergenza per contenere l’avanzamento della frana e gestire il deflusso delle acque. La situazione rimane critica, sollecitando l’intervento immediato delle autorità competenti per affrontare i gravi danni causati e ripristinare i servizi essenziali per la comunità.