Arrivano da Eurostat – su “Eurostat regional yearbook 2021 edition“ – tutti i numeri della “digital society” e, soprattutto, quelli legati agli acquisti online, divisi per nazione, degli ultimi dodici mesi.

Dati che comprendono anche gli utenti saltuari e consentono di capire nel dettaglio il fenomeno dell’e-commerce, qui definito come “l’acquisto di beni o servizi tramite transazioni elettroniche, compreso l’invio di ordini di beni o servizi su Internet (il pagamento e la consegna finale dei beni o servizi possono essere effettuati online o offline)”. Sono esclusi quindi dalla ricerca gli ordini tramite e-mail digitate manualmente.

Nel 2020, quasi due terzi (65%) della popolazione adulta dell’UE ha riferito di aver acquistato/ordinato beni o servizi su Internet nei 12 mesi precedenti l’indagine. La propensione a fare uso dell’e-commerce, come per molte altre attività su Internet, è strettamente legata all’età. Ad esempio, le persone di età compresa tra 25 e 34 anni avevano una probabilità 2,5 volte maggiore di aver utilizzato Internet per acquistare/ordinare beni o servizi (83%) rispetto alle persone di età compresa tra 65 e 74 anni (33%). Si noti tuttavia che questo divario digitale tra le generazioni si sta gradualmente assottigliando.

Relativamente poche persone hanno fatto un uso irregolare dell’e-commerce: l’11% degli adulti ha effettuato l’ultimo acquisto online circa 3-12 mesi prima del sondaggio (portando al 65% il totale per gli adulti che hanno effettuato l’ultimo acquisto online in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti il sondaggio) e il 5% ha effettuato l’ultimo acquisto online più di un anno prima. Al contrario, la quota di adulti che ha riferito di non aver mai effettuato un acquisto online è stata del 19%.

All’interno di questo panorama generale, nel 2020, anno di “esplosione del digitale” complice il lockdown, gli italiani che hanno fatto acquisti online sono stati solamente il 31% del totale. Un livello di penetrazione che vede il nostro Paese 23 punti percentuali al disotto della media UE27, e fanalino di coda d’Europa.