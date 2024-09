La fotocamera non offre prestazioni eccellenti secondo DxOMark

La fotocamera del Samsung Galaxy S24 Ultra, soggetto di una recensione da parte di DxOMark, ha ricevuto sia lodi che critiche. Attualmente, il punteggio del S24 Ultra non riesce a superare quello dell’iPhone 15 standard, nonostante sia un modello di punta. Tra i punti a favore del Galaxy S24 Ultra emerge lo zoom, che ha ottenuto un punteggio parziale di 145, e la stabilizzazione video, con un punteggio di 137. Inoltre, la qualità delle foto in condizioni di buona illuminazione è stata apprezzata per l’elevato livello di dettaglio, la gestione controllata del rumore e la precisa riproduzione dei colori.

Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi. La gestione del rumore nelle ombre e in condizioni di scarsa luce è stata criticata, con evidenti perdite di dettaglio sia in foto che in video. Altri problemi includono l’instabilità nell’esposizione e nel bilanciamento del bianco. Un’altra osservazione riguarda la troppa profondità di campo della fotocamera, che tende a sfocare i soggetti non in primo piano, rendendo questo difetto particolarmente visibile nelle foto di gruppo.

Rispetto al predecessore S23 Ultra, il modello S24 ha mostrato miglioramenti in vari aspetti, ma la modalità ritratto ha fatto registrare un punteggio di 70, mostrando margini di miglioramento. Complessivamente, il S24 Ultra ha raggiunto 144 punti nella classifica di DxOMark, collocandosi al 18° posto, sotto l’iPhone 15 e il Google Pixel 8. A soli 10 punti dal S24 Ultra si trova l’iPhone 15 Pro Max con 154 punti, posizione che gli consente di occupare il terzo posto, seguito dal Huawei P60 Pro e dal leader Huawei Mate 60 Pro+, rispettivamente a due e tre punti di distanza.

La valutazione della fotocamera potrebbe beneficiare di aggiornamenti software da parte di Samsung, poiché sono stati notati dei lag durante i tentativi di scatto. Gli utenti attendono quindi miglioramenti per ottimizzare ulteriormente l’esperienza fotografica del Galaxy S24 Ultra.