La foto tenerissima fa il giro del web

Anthony Hopkins, attore e regista britannico naturalizzato statunitense, ha conquistato il web con una tenera foto insieme al suo gattino, facendo emozionare milioni di fan. Lo scatto, condiviso sui profili social di Hopkins e ripostato anche da diverse pagine italiane, mostra l’attore di 86 anni mentre coccola il suo adorabile felino nella sua casa in Marocco. La didascalia accompagna la foto con un messaggio affettuoso: “Con amore, da Ouarzazate”, evidenziando l’amore di Hopkins per gli animali e la natura. L’attore è noto per il suo impegno nel vegetarianismo e come membro di Greenpeace.

In passato, Hopkins aveva già condiviso momenti commoventi legati ai suoi gatti, inclusi ricordi del suo amato Niblo, che era stato parte della sua vita per 13 anni. Questi post hanno sempre suscitato grande interesse tra i suoi follower. L’attore ha anche parlato dell’importanza delle fusa dei gatti, sottolineando come queste vibrazioni possano contribuire al benessere, riducendo stress e migliorando la salute mentale. Ricerche scientifiche confermano che la compagnia di animali domestici può avere effetti positivi sulla salute, come abbassare la pressione sanguigna e migliorare la psiche.

Inoltre, uno studio dell’Università del Michigan ha dimostrato che la presenza di cani e gatti può ridurre il declino cognitivo negli anziani. Gli animali domestici, attraverso il loro affetto e le interazioni, offrono benefici significativi agli esseri umani, dimostrando che l’amore per gli animali è un potente alleato per il benessere.