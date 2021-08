Salmo diventa dj Treeplo e si esibisce in incognito in Sardegna: il video su Instagram fa impazzire i fan.

C’è chi lo ha paragonato a Nino D’Angelo, chi lo ha definito irriconoscibile. Salmo si mostra come mai prima d’ora, in incognito, nelle vesti di un fantomatico dj Treeplo. Con questo nome d’arte il rapper si è esibito in qualità di dj in Sardegna. Il rapper di Olbia alcuni giorni fa aveva pubblicato alcune storie sui social in cui dava appuntamento a tutti per un dj set a Porto Rotondo il 5 agosto con un suo amico. Ma quell’amico non è altro che lui, nascosto sotto una buffa parrucca e un paio di occhiali scuri.

Salmo

Salmo diventa dj Treeplo: le reazioni dei fan su Instagram

Occhiali scuri, caschetto biondo. Ecco a voi dj Treeplo, professional driller, stando alle sue parole. Questo il nuovo alter ego di Salmo, che ha scelto di mostrarsi ai fan in una nuova veste molto studiata, con tanto di classifiche di Spotify in cui compare anche un suo singolo, I Don’t Care. Tutto ovviamente fa parte dello scherzo e del gioco orchestrato e preparato dal rapper per i suoi fan, che sui social hanno gradito decisamente, con reazioni a dir poco esilaranti: “Ormai sei commerciale“, “Idolo“, “Ti seguiamo da sempre“. Di seguito uno dei video di presentazione pubblicati sull’account Instagram del finto dj:

Salmo aiuta la Sardegna: la donazione del rapper

Sempre in bilico tra ironia e serietà, il rapper di Olbia si è già mosso concretamente per aiutare la sua Sardegna, messa in ginocchio nelle scorse settimane da alcui incendi. In particolare l’artista ha donato 10mila piantine d’ulivo a Oristano, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, che avrà il compito di smistare e distribuire questi nuovi alberi in tutto il territorio colpito dagli incendi.