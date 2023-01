Un cane si dimostra fedele a lei anche dopo la sua morte, dopo il triste accaduto la sua foto-simbolo commuove centinaia di persone.

Un’anziana signora – dalle origini che si sarebbero rivelate, in questi ultimi giorni, essere affini a quelle del drammaturgo irlandese, Samuel Beckett, come suo cugino di primo grado – è scomparsa lo scorso 30 dicembre mentre si trovava in ospedale. La donna si è spenta all’età di 94 anni nella sua terra natia e dove aveva da sempre desiderato rimanere, in Irlanda.

Fedele anche dopo la morte: la foto-simbolo del cane che sta commuovendo tutti

La donna a cui appartiene il fedele cane co-protagonista di questa commovente storia era in quel momento ricoverata nella struttura ospedaliera di Mullingar, che si trova nella contea di Westmeath. Dopo la sua morte, e durante il corteo funebre in suo onore – svoltosi nella località di Killashee – il suo Golden Retriever avrebbe continuato imperterrito a seguito la bara della sua padroncina dimostrando di non volerla lasciarla fino alla fine.

Una scena, quest’ultima, che avrebbe avuto una notevole risonanza anche oltre i confini della Nazione, grazie anche – in particolare – all’incredibile propagazione dell’istantanea che ha raffigurato lo sconsolato tragitto al momento del crepuscolo, e al seguito della sua padroncina defunta, portato a termine dalla sua amata cagnolina Bessie.

Lo scatto da brividi – accompagnato dall’altrettanto toccante hashtag #alwaysbyyouside (ossia: “sempre al tuo fianco“) è stato realizzato da Tamara Gervasoni, come si tiene a precisare nelle note esplicative riportante in didascalia a un ultimo post, condiviso – in serata – dalla pagina Facebook di “DogsLive”, lo scorso 6 gennaio.

“La lealtà e l’amore di un cane sono ineguagliabili“, si legge ancora in seguito, mentre gli utenti – in diretta da Dublino – sottolineano che si sia trattato di un gesto ora in grado di testimoniare a pieno titolo: “la devozione e l’amore incondizionato” nutrito, nel corso degli anni – in cui la sua padroncina era ancora in vita e mai prossimo ad affievolirsi – da parte di Bessie.

La fotografia è stata scattata poco tempo prima che la bara della donna giungesse nel luogo dove è poi avvenuta la sua sepoltura. Si è trattato di un saluto straziante a una donna di grande importanza anche per il suo impegno sportivo. Secondo la testimonianza di “DogsLive” pare che la donna sia stata la prima “presidente femminile di un club di golf” nella sua cara Irlanda.