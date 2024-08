“La foto non lascia proprio dubbi” l’ex Vippone beccato a baciare proprio lui: fan increduli

Daniele Dal Moro è uno dei tanti volti della televisione italiana divenuti noti per alcune sue partecipazioni a programmi di gran richiamo popolare come “Uomini e Donne” e “Grande Fratello”.

bacio tra Dal Moro e Luan Fraga

In seguito alla sua chiacchierata relazione amorosa con l’influencer spagnola Oriana Marzoli, il ragazzo aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e dal mondo dello spettacolo. Sembrerebbe però, di recente, rimbalzato nuovamente agli onori della popolarità social.

Galeotta una foto condivisa da un uomo che li ritrae mentre si scambiano un bacio sulle labbra. Il ragazzo in questione è Luan Fraga, di origini brasiliane ma trapiantato in quel di Verona, in base alle informazioni rilasciate sul suo profilo Facebook.

Lo scatto fotografico del bacio

È divenuto subito virale su X uno scatto fotografico condiviso su Instagram dal brasiliano Luan Fraga. Si tratta di una delle tante foto scattate durante una vacanza trascorsa a Mykonos che lo ritrae mentre bacia sulla bocca Daniele Dal Moro.

La foto ovviamente ha suscitato un certo clamore tra i follower del noto personaggio. Di certo, questo scambio affettuoso non chiarisce la reale natura del rapporto che lega i due giovani, anche perché oltre ad un semplice like Dal Moro non ha manifestato nessun’altra reazione.

ex concorrente gf

A quanto si apprende dal suo profilo Facebook, Luan Fraga è di origini brasiliane ma farebbe residenza a Verona, la stessa città in cui risiede anche Daniele Dal Moro.

Come è cambiata la vita di Daniele Dal Moro dopo l’esperienza al Grande Fratello

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello, Daniele Dal Moro ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e del piccolo schermo.

Di certo, la sua burrascosa uscita dalla casa più spiata d’Italia decisa dal programma a causa di alcuni atteggiamenti ritenuti irrispettosi nonché la travagliata storia d’amore con l’influencer Oriana Marzoli, avranno avuto un peso decisivo nella sua scelta di non apparire più nelle trasmissioni televisive.

coppia al gf

Quello che attualmente risulta attivo è il suo profilo Instagram, utilizzato sia per promuovere la sua attività di personal trainer che stralci della propria quotidianità.