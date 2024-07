la foto di Chiara Ferragni lascia tutti senza fiato

Molte persone ambiscono a fama e successo ma in pochi sanno che anche per la popolarità vi è un prezzo non troppo basso da pagare.

Una delle persone più in vista nel panorama italiano e anche fuori dalla nostra nazione è senza dubbio l’influencer e ormai imprenditrice Chiara Ferragni, un vanto per l’Italia e per la categoria femminile in generale, ma che ultimamente sta vivendo un periodo parecchio turbato. I social sono la sua casa ed il suo lavoro ed è li che l’imprenditrice si mostra a tutti e mostra la sua vita, fino a poco fa anche quella con i suoi figli che però è ormai da tempo tenuta riservata dopo la separazione con Fedez. Sugli schermi insieme alla Ferragni resta dunque solo il cane di famiglia, Paloma, ma anche l’ultima foto per celebrare il primo anno dell’animale ha suscitato grosse polemiche.

“Mai visto un cane più triste di così!”: Pioggia di commenti negativi sotto lo scatto, ecco perché

Quanto è dura la vita dell’influencer! Tante persone che ti seguono possono portare celebrità e guadagni ma anche le critiche sono sempre dietro l’angolo e questa volta è lo sguardo del cane ad aver aizzato gli haters. La foto incriminata è quella postata per il primo compleanno del cane di famiglia, una foto che ritrae Paloma e Chiara sul letto, una appoggiata all’altra.

L’espressione del cane non ha pero convinto tanti che l’hanno ritenuta davvero troppo triste. In effetti a prima vista sembra essere proprio così, ma magari la cucciola era solo stata svegliata dal suo sonno e non era ancora attiva e sveglia come al solito. I commenti di accusa però sono piovuti lo stesso, “Mi fa pena, poverina” e ancora “Si vede dagli occhi che è triste”, insomma, ancora una volta la Ferragni ha suscitato polemiche, nonostante pero non vi sia dubbio che siano pochi i cani trattati con tante accortezze come quelle adoperate per Paloma.

Per molti è anche la mancanza di Fedez, a cui Paloma era molto legata, a farsi sentire, a quanto pare la Ferragni avrebbe infatti negato al suo ex marito di continuare a vedere la cagnolina, tanto che Federico ha deciso di acquistare un cane del tutto uguale a lei. Qualunque siano i motivi, quel che è ormai chiaro è che per la Ferragni sarà impossibile piacere a tutti e le critiche saranno sempre dietro l’angolo, finché riuscirà a far parlare di se però la ragazza avrà comunque sempre vento in poppa.