Ligabue: su Instagram la foto del suo primo concerto nel 1981. Ecco lo scatto diventato virale tra i fan del rocker di Correggio.

Ti sei mai chiesto come fosse Luciano Ligabue prima di diventare famoso, quando era solo un giovane di belle speranze? Dal 9 luglio 2020 puoi finalmente saperlo. Il rocker di Correggio ha voluto infatti fare un regalo molto speciale ai propri fan, pubblicando la foto della sua primissima volta su un palco. Un’immagine vintage, d’altri tempi, che ha per protagonista il giovane artista alle prese con una chitarra acustica e un palco meno impressionante di quelli che lo vedono protagonista in questi anni.

Ligabue: su Instagram una foto del suo primissimo concerto

La leggendaria carriera di Luciano Ligabue iniziò, in un certo senso, con il suo primissimo concerto il 9 luglio 1981. Non si trattava di un suo live, bensì dell’apertura per un concerto di Gino Paoli a Correggio, la sua città natale. Nell’occasione, il cantautore 21enne suonò, chitarra acustica in braccio, due proprie canzoni, rompendo il ghiaccio con quello che sarebbe diventato il suo pubblico.

Luciano Ligabue

“Primissima volta su un palco“, ha scritto il rocker di Correggio su Instagram, a corredo della sua immagine in bianco e nero che ha raccolto in pochissime ore migliaia e migliaia di like sulle sue pagine social ufficiali. Di seguito il post:

Ligabue a Campovolo per i 30 anni

Tutto è cambiato da quel lontano 9 luglio 1981, e oggi il Liga è uno degli artisti più amati e importanti in Italia, con una carriera trentennale alle spalle che doveva essere festeggiata in questo 2020 con un grande evento a Campovolo. Il concerto è però slittato al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus, anche se resta in piedi un’ipotesi di un suo live senza pubblico. Un concerto che, in un certo qual modo, lo farebbe tornare proprio alle emozioni di quando era ragazzo, e a cantare le sue canzoni non trovava le miriadi di fan che oggi affollano ogni suo concerto.