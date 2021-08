Nella locandina del film House of Gucci, Jared Leto è irriconoscibile ed invecchiato: ecco la foto del frontman dei 30 Seconds to Mars.

Sono passati 26 anni dall’omicidio dell’uomo d’affari italiano Maurizio Gucci e il film biografico House of Gucci” raccont i segreti dietro l’impero della moda. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures ha rilasciato nuovi poster cinematografici con i suoi cinque illustri personaggi principali. Lady Gaga, Adam Driver e Jared Leto recitano nel film: proprio il cantante dei 30 Seconds to Mars appare irriconoscibile in una nuova immagine diffusa in rete. Indossa, infatti, protesi e un trucco pesante che gli conferisce un aspetto invecchiato.

Jared Leto

Jared Leto irriconoscibile nella foto dal film House of Gucci

Basato sul libro di Sara Gay Forden, “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“, il film racconta la storia reale di Patrizia Reggiani, accusata dell’omicidio del suo ex marito, Maurizio Gucci, capo della casa di moda italiana di lusso Gucci. Diretto da Ridley Scott, il film biografico vede la partecipazione di Adam Driver, nel ruolo di Maurizio Gucci, di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani.

Becky Johnston e Roberto Bentivegna hanno scritto la sceneggiatura. Jeremy Irons, Jared Leto e Al Pacino interpretano tutti i membri della famiglia Gucci. Salma Hayek interpreterà Pina Auriemma, l’amica della Reggiani. E proprio Jared Leto che ha stupito tutti con un look che gli ha cambiato letteralmente i connotati, come potete vedere nella foto seguente:

Tuttavia, i membri effettivi della famiglia non sono entusiasti del fatto che la loro storia sarà proiettata sul grande schermo. “Stanno rubando l’identità di una famiglia per realizzare un profitto, per aumentare le entrate del sistema hollywoodiano“, ha detto all’Associated Press Patrizia Gucci, una delle cugine di secondo grado di Maurizio. “La nostra famiglia ha un’identità, la privacy. Possiamo parlare di tutto, ma c’è un limite che non si può superare“.

La storia dell’omicidio di Maurizio Gucci

Patrizia Reggiani è stata condannata a 29 anni di carcere per aver ingaggiato un sicario che sparò al marito, il quale si apprestava ad entrare in ufficio quando fu ucciso il 27 marzo 1995. La sua condanna fu ridotta: la donna venne rilasciata nell’ottobre 2016 dopo aver scontato 18 anni di carcere. Vista l’ampia copertura mediatica del processo del 1998, fu soprannominata La Vedova Nera.

Le riprese – che si sono svolte in molti posti dell’Italia – si sono concluse a maggio. Giannina Scott, Kevin J. Walsh e Mark Huffam hanno prodotto il film insieme al regista Ridley Scott. House of Gucci debutterà nei cinema il 24 novembre 2021.