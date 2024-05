la foto del bacio sullo yacht a Montecarlo

Ormai la relazione tra il rapper Fedez e la modella Garance Authié sembra essere qualcosa di ufficiale, in quanto i due trascorrono molto del loro tempo insieme. Dopo il GP di Monaco è poi arrivato lo yacht, dove la coppia ha trascorso dei momenti molto romantici.

Fedez e Garance

Ecco che cosa abbiamo scoperto per voi.

Un nuovo amore per Fedez

Dopo le vicissitudini che hanno visto Fedez al centro dell’attenzione a seguito della fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese sembra essersi lasciato tutto alle spalle. La storia con l’imprenditrice digitale, che per molti è risultata l’emblema dell’amore per un lungo periodo di tempo, sembra essere definitivamente terminata.

Le sagome di Fedez e Garance

Se per Chiara non ci sono sviluppi, non possiamo dire lo stesso dell’ex marito Federico Lucia, il quale sarebbe stato beccato in compagnia di una bella ragazza in varie occasioni. La fortunata risponde al nome di Garance Authié, una modella francese molto bella che avrebbe accompagnato il rapper al GP di Monaco.

La modella dovrebbe avere circa 20 anni ed essere ricca di famiglia. I due sarebbero stati fotografati insieme anche in altre occasioni, ma è proprio negli ultimi giorni che avrebbero fatto intendere la presenza di un dolce sentimento.

Baci appassionati fra il rapper e la modella

Credits: Enjoy the channel

Alcuni portali di gossip parlano della nascente storia d’amore fra il rapper e la modella da qualche settimana. Pare infatti che quello fra Fedez e Ludovica Di Gresy sia stato solamente un piccolo flirt, mentre con Garance le cose sarebbero più serie.

A Parlare di questa coppia nascente lo stesso Fabrizio Corona. Questo sarebbe entrato in possesso di alcune prove secondo le quali la modella e il rapper avrebbero trascorso dei momenti molto intimi su uno yacht a Montecarlo.

Al momento i due ragazzi si sono separati in quanto Fedez è dovuto rientrare a Milano per trascorrere del tempo con i figli. Non sappiamo ancora come evolverà la situazione e se Garance entrerà di fatto nella vita del giovane artista milanese.