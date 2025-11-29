La Forza di una Donna conquista Canale 5

Il palinsesto di Canale 5 sta subendo alcuni aggiustamenti. Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Dentro la Notizia”, vedrà ridotto il suo programma, mentre il “Grande Fratello” perderà la messa in onda del daytime del tardo pomeriggio. Queste modifiche sono state decise per dare più spazio alla soap opera turca “La Forza di una Donna”, che sta raccogliendo ottimi ascolti.

La fiction sarà trasmessa con un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.05 alle 16.25 e dalle 18.10 alle 18.45. Ciò significa che “Dentro la Notizia” chiuderà prima, alle 18.10, con un taglio di oltre 20 minuti, e il daytime del “Grande Fratello” verrà cancellato. I dirigenti di Mediaset sperano che la soap turca ottenga ascolti più alti dei due programmi sforbiciati, per migliorare la fascia preserale, attualmente occupata da “Avanti un altro!”. In seguito, il quiz show di Paolo Bonolis lascerà il posto a “Caduta Libera”, condotta da Max Giusti. La scelta di Mediaset sembra sensata, considerando che “Dentro la Notizia” e il daytime del “Grande Fratello” non stanno andando bene in termini di ascolti, mentre “La Forza di una Donna” potrebbe fungere da traino per i programmi successivi.