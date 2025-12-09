12.6 C
Roma
martedì – 9 Dicembre 2025
Attualità

La Forza di una donna: anticipazioni

Da stranotizie
La Forza di una donna: anticipazioni

Lunedì 8 dicembre, la serie tv “La Forza di una donna” andrà in onda in un orario diverso dal solito a causa delle assenze di “Uomini e Donne” e “Amici”. La serie sarà trasmessa prima e dopo “Dentro la Notizia”, con la prima parte alle 16.25 e la seconda alle 18.10. Da martedì a venerdì, l’appuntamento sarà quello solito delle 16.05 circa e 18.10, mentre il sabato ci sarà la puntata più lunga e non spezzata dalle 15.20 circa.

“La Forza di una donna” è stata interamente già trasmessa in Turchia, composta da 80 puntate da oltre 2 ore divise su 3 stagioni e riadattate nel formato internazionale in puntate da 45 minuti. Nelle prossime puntate, Suat è andato a riprendere Piril e i nipoti dalla casa in montagna e ha scoperto che nella stanza d’albergo dove li ha messi c’è una microspia. Ciò ha rivelato l’indicazione della casa dove si nasconde Sarp, e Suat è convinto che ad ascoltarli ci sia Nezir, che si è armato per andare a uccidere Sarp. Suat ha anche fatto andare via le guardie del corpo rimaste alla casa in montagna. Quando Sarp resta bloccato a causa di un incidente, inizia a preoccuparsi per Bahar e i figli che sono soli.

Articolo precedente
Scopri il Mio Pokemon Mitico in PokeCraft
Articolo successivo
Drone 4K GPS X10 PRO
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.