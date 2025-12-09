La Forza di una donna: anticipazioni

Lunedì 8 dicembre, la serie tv “La Forza di una donna” andrà in onda in un orario diverso dal solito a causa delle assenze di “Uomini e Donne” e “Amici”. La serie sarà trasmessa prima e dopo “Dentro la Notizia”, con la prima parte alle 16.25 e la seconda alle 18.10. Da martedì a venerdì, l’appuntamento sarà quello solito delle 16.05 circa e 18.10, mentre il sabato ci sarà la puntata più lunga e non spezzata dalle 15.20 circa.

“La Forza di una donna” è stata interamente già trasmessa in Turchia, composta da 80 puntate da oltre 2 ore divise su 3 stagioni e riadattate nel formato internazionale in puntate da 45 minuti. Nelle prossime puntate, Suat è andato a riprendere Piril e i nipoti dalla casa in montagna e ha scoperto che nella stanza d’albergo dove li ha messi c’è una microspia. Ciò ha rivelato l’indicazione della casa dove si nasconde Sarp, e Suat è convinto che ad ascoltarli ci sia Nezir, che si è armato per andare a uccidere Sarp. Suat ha anche fatto andare via le guardie del corpo rimaste alla casa in montagna. Quando Sarp resta bloccato a causa di un incidente, inizia a preoccuparsi per Bahar e i figli che sono soli.