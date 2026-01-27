12.7 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Attualità

La forza di una donna 3 su Canale 5

Da stranotizie
La forza di una donna 3 su Canale 5

Il primo episodio della terza stagione della serie turca La forza di una donna va in onda mercoledì 28 gennaio alle 16.00 su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity. I nuovi episodi della terza stagione di La forza di una donna vanno in onda dal 28 gennaio su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato alle 15.00.

La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi. La seconda stagione de La forza di una donna finisce con Sirin che si reca da Bahar per chiederle ospitalità dopo essere andata via di casa. A seguito del rifiuto da parte di Bahar che non vuole saperne di ospitarla, Sirin decide allora di recitare con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, riuscendo così a convincere l’uomo ad accettarla in casa.

Bahar, però, fa recapitare a Emre le fotografie che ritraggono la sorella in compagnia di Sarp ed Emre, dopo averle viste durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, capisce l’inganno ordito dalla ragazza e la lascia per strada. Bahar, intanto, ha cominciato ad accusare un certo malessere. Dopo un incidente d’auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso.

Nel mentre, Ceyda riceve una telefonata da Emre che ha smarrito loro figlio Arda in una stazione di servizio. Ceyda lascia Nisan e Doruk ad un vicino e si precipita a cercare Arda.

Articolo precedente
t.A.T.u.: “All The Things She Said”
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.