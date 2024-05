la fortezza romana e la cattedrale inglese si incontrano

L’impegno di diversi archeologi ha permesso d’individuare un’antica fortezza romana accanto alla cattedrale gotica di Exeter, in Inghilterra. Una scoperta che ha confermato come nel Medioevo un gran numero di monumenti fu realizzato vicino le vecchie strutture che ospitavano i legionari.

La fortezza venne realizzata fra il 50 e il 70 d.C., ovvero all’epoca in cui l’impero romano assoggettò definitivamente la Britannia, di seguito alle conquiste volute dall’imperatore Claudio, il padre adottivo di Nerone (che non fu propriamente l’imperatore peggiore di Roma).

Secondo le informazioni fornite da John Allan, un archeologo che sta realizzando gli scavi e che lavora per l’Università di Exeter, la fortezza militare era probabilmente parte di una “lunga baracca”, che si trovava vicino al fiume Exe e che comprendeva alcune botteghe e le case di semplici civili.

Questa struttura serviva per proteggere la città dalle incursioni nemiche e venne realizzata negli stessi anni in cui i militari costruirono un antico pontile, che fu scoperto vicino alla cattedrale nel 1971. Esso permetteva ai soldati romani di sopraggiungere in città dal Canale della Manica, attraversando l’estuario che fungeva da porto.

Tra l’altro, secondo un post Facebook pubblico dal Devon County Council, questo antico pontile era “il secondo edificio in pietra in tutta la Gran Bretagna al momento della sua costruzione”.

Questi scavi archeologici sono stati realizzati in previsione della realizzazione di una nuova galleria nei pressi de i vecchi chiostri della cattedrale, che vennero demoliti nel 1656, in un periodo in cui le amministrazioni inglesi sembravano disprezzare le architetture gotiche. Tuttavia, la nuova galleria sarà costruita rispettando le fondamenta dei chiostri originali e a seguito di queste scoperte si prevede che sarà possibile accedere agli scavi archeologici romani, tramite un accesso.

Nell’ultimo periodo sono state diverse le scoperte archeologiche in Inghilterra che hanno interessato ritrovamenti romani. Una delle più straordinarie ha interessato un oggetto particolare, di cui non si conosce ancora lo scopo.