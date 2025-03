La formazione delle onde di attività nelle aree cerebrali

Una sfida centrale delle neuroscienze consiste nel comprendere come si sviluppano le diverse regioni cognitive nel cervello. Uno studio dell’Istituto di biofisica del Cnr-Ibf di Pisa e della Scuola Normale Superiore, con il supporto dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha esaminato i meccanismi molecolari e cellulari che contribuiscono alla formazione delle onde di attività delle aree cognitive durante lo sviluppo embrionale.

La ricerca, pubblicata su Stem Cell Reports, si è focalizzata sul “pallio”, la parte esterna del cervello in sviluppo, da cui derivano strutture fondamentali per l’apprendimento e la memoria, tra cui la corteccia cerebrale e l’ippocampo. Il team, guidato da Federico Cremisi e Angelo Di Garbo, ha studiato le “vie di segnalazione cellulare”, ovvero come le cellule comunicano e formano le subregioni del pallio nelle prime fasi dello sviluppo cerebrale.

Manipolando le cellule staminali embrionali, i ricercatori hanno inibito due importanti vie di segnalazione tramite un protocollo sperimentale chiamato MiBi. Analisi di espressione genica hanno mostrato che i neuroni prodotti erano tipici della corteccia entorinale, una regione chiave per la memoria, mai riprodotta in precedenza con colture cellulari.

I risultati hanno rivelato che le cellule cerebrali presentano modelli di connettività unici in coltura. Le cellule entorinali formano connessioni particolari con i neuroni dell’ippocampo, generando un’attività elettrica sincronizzata simile alle onde cerebrali osservate durante processi cognitivi. Lo studio ha dimostrato che la segnalazione intra-cellulare embrionale è cruciale per la formazione delle connessioni neuronali e delle onde cerebrali nel pallio.