La Fontana di Trevi riapre per il Giubileo: Inaugurazione del Sindaco Gualtieri con Accessi Limitati

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato la Fontana di Trevi, recentemente restaurata dopo tre mesi di lavori, proprio in tempo per l’inizio del Giubileo, che porterà un’afflusso massiccio di turisti. Il restauro, costato 372mila euro e finanziato parzialmente dal Pnrr, ha fatto scomparire le passerelle e la “piscinetta” provvisoria, che erano state installate durante i lavori. A partire dal 23 dicembre, gli accessi alla fontana saranno limitati: solo 400 persone potranno trovarsi nelle vicinanze del monumento alla volta, secondo quanto comunicato dal sindaco insieme agli assessori al turismo e alla cultura.

Le nuove disposizioni per il pubblico prevedono recinzioni, tornelli e personale dedicato, con divieti di sedersi, fumare e mangiare nei pressi della fontana. Gli ingressi contingentati saranno attivi dalle 9:30 fino alle 21, con orari speciali il lunedì e il venerdì per la pulizia e la raccolta delle monetine. Il tema delle monetine è particolarmente rilevante: durante il periodo di chiusura, sono state raccolte 61mila euro, che sono stati donati alla Caritas, come ha dichiarato l’assessore Smeriglio.

Attualmente non è stata introdotta la vendita di biglietti per accedere alla Fontana di Trevi; il sindaco Gualtieri ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di un accesso a pagamento in futuro. L’assessore Smeriglio ha fatto notare che l’esperienza della passerella, utilizzata durante il restauro, ha dimostrato la necessità di una fruizione più ordinata del monumento. Ha sottolineato l’importanza di trattare la Fontana di Trevi, un bene artistico di grande valore, con la massima cura, per proteggerne l’integrità.

In conclusione, la riapertura della Fontana di Trevi rappresenta un momento significativo per la città di Roma e per i suoi visitatori, ma richiederà anche un rispetto delle nuove norme per garantire la sicurezza e la preservazione del monumento. I turisti dovranno adattarsi alle nuove regole e alle limitazioni di accesso per poter apprezzare questa celebre attrazione in modo responsabile.