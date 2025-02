La Fondazione Bicocca: Un Incontro con l’Università di Milano Bicocca

Alla presenza della rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e dell’assessore comunale Alessia, si è svolto un evento significativo che ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le istituzioni accademiche e locali. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di discutere iniziative che favoriscano il dialogo e la sinergia tra l’università e il territorio circostante. Sono stati presentati progetti innovativi e opportunità di crescita per gli studenti e i cittadini, sottolineando l’importanza della formazione e della ricerca nel contesto sociale ed economico della città. La rettrice Iannantuoni ha evidenziato l’impegno dell’università nel promuovere tematiche di rilevanza sociale e culturale, mentre l’assessore ha espresso il supporto dell’amministrazione comunale nel facilitare queste interazioni. L’evento si è concluso con una tavola rotonda, durante la quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere idee e proposte per una collaborazione più proficua. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione tra l’istruzione superiore e le esigenze della comunità locale.