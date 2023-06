la follia di un uomo è virale

Com’è avere un pericoloso rettile come animale domestico? A spiegarlo bene è un uomo diventato noto nel web per la sua follia.

Solitamente chi si prende cura di un animale domestico, ha cani, gatti, uccelli, pesci o piccoli rettili come compagni di vita. Tuttavia, di recente, un uomo di Cancun, in Messico, ha sorpreso tutti con il suo insolito ed esotico animale domestico nella sua casa. L’uomo gli ha costruito il suo habitat lo coccola ogni giorno.

Insolito rettile come animale domestico? Il nuovo fenomeno del web

Il fatto ha catturato l’attenzione dei social media ed è diventato virale. Il coccodrillo, chiamato Juancho, è diventato famoso in tutto il web. Difatti la sua presenza ha generato grande stupore e curiosità tra tutti gli utenti, i quali non possono fare a meno di rimanere a bocca aperta all’idea di avere un coccodrillo come animale domestico.

L’uomo è un vero temerario e non ne ha paura. Avere un coccodrillo in casa non è proprio consigliato e non è nemmeno un fatto comune, per questo motivo il fatto ha fatto rapidamente il giro dei social network, attirando l’attenzione di molte persone. I coccodrilli sono sono animali selvatici e di solito richiedono un habitat e cure specifiche per vivere correttamente. Inoltre, la loro natura istintiva e le loro particolari esigenze rendono difficile fornire loro un ambiente adatto in una casa convenzionale.

In molti paesi, accudire un coccodrillo e tenerlo come animale domestico è vietato a causa dei rischi che comporta sia per le persone che per l’animale stesso. Questi rettili sono predatori e possono essere pericolosi se messi in situazioni inappropriate. Inoltre, tendono a crescere molto e hanno bisogno di spazi abbastanza ampi, in base alle loro esigenze naturali. Questo caso invita a riflettere sull’importanza di rispettare ogni animale e proteggere la fauna selvatica.

@daniydafvlogs Cancún el lugar donde los cocodrilos pueden ser tus mascotas?? 😅🤔🥰🐊. #cancun #cancunmexico #cancun2023 #cocodrilo #cocodrilos #laguna #cocodrilostiktok #cocodrilomoreletii #animalestiktok #vidasalvaje ♬ He Lives in You – Lebo M.

Il video è stato pubblicato il 18 giugno e in soli sei giorni ha totalizzato 3.2 milioni di visualizzazioni, 428.7 mila di mi piace e più di mille commenti, tra stupore per l’animale domestico e meraviglia per il comportamento tranquillo dell’uomo.