Vi ricordate quando l’anno scorso al Grande Fratello Vip esplose la bomba del surgelato-gate? Ad accendere la miccia fu Dayane Mello, che accusò apertamente l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi di aver inscenato una finta aggressione omofoba pur di far parlare ed andare da Barbara d’Urso.

Il fatto venne confermato a Domenica Live da Soleil Sorge, che raccontò:

“La sera prima di quel cazzotto lui [l’ex di Tommaso Zorzi, ndr] era a casa mia e c’era anche mia madre. Lui ci disse che avrebbe potuto fare una cosa finta perché comunque sarebbe stata a favore dei gay. Cosa? Questo fatto appunto del creare e inscenare una situazione del genere”.

Qualche giorno dopo lo stesso ex di Tommaso Zorzi confermò il tutto accusando apertamente Soleil Sorge di essere stata una pessima amica raccontando un fatto privato.

“Mi ha fatto male essere stato venduto dalla mia migliore amica. Io un segreto non lo direi mai, figuriamoci in diretta nazionale. Sfido chiunque a fare una cattiveria del genere ad un amico. Mai raccontare una cosa privata in tv. Mi ha sp******to in televisione”.

Soleil Sorge, la nuova versione del surgelato-gate

La storia per come la conosciamo potrebbe però essere in qualche modo “riscritta”, dato che poche ore fa Deianira Marzano ha raccontato la sua versione.

“Sette mesi fa M*rco [l’ex di Tommaso Zorzi] mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non è un vocale di due secondi ma molto dettagliato e approfondito. M*RCO NON HA MAI VOLUTO ASCOLTARMI MA ORA SONO STUFA CHE LEI VA AL GF E FA LA VITTIMA QUANDO INVECE E’ UNA STRATEGA. E andava da Barbara dicendo che si dissociava da questa cosa quando invece nel vocale è chiarissimo fosse complice. E M*rco è stato anche zitto e ha incassato tutto, rifiutando le ospitate. Lui ha sbagliato ma lei è imperdonabile”.

Nell’audio incriminato – inviato da Soleil dopo l’ospitata dell’ex di Tommaso Zorzi da Barbara d’Urso – si sente chiaramente lei che gli dà consigli su come mettersi davanti la telecamera per i collegamenti in tv. Nulla però che la inchiodi come l’artefice o la complice della falsa aggressione.