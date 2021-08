Dice il Guardian che le telefonate stanno scomparendo, che soprattutto fra i giovanissimi sono sempre meno frequenti e lo dimostra il fatto che la maggior parte dei telefoni sono ormai in modalità “silenzioso” con vibrazione. Mi pare inevitabile. Già un paio di anni fa mi chiedevo se le telefonate non avrebbero fatto un giorno la fine delle lettere. E mi rispondevo di sì. E non sono neanche giovanissimo. Ma ho il telefono senza suoneria da una vita e le telefonate che faccio ogni giorno sono ormai meno di dieci: un paio ai genitori, un paio ai figli, un paio di servizio tipo per prenotare una visita medica, varie ed eventuali. Stop. A dieci non ci arrivo.

La fine delle telefonate però non significa affatto la fine della comunicazione. Comunichiamo sempre di più e proprio per questo abbiamo meno bisogno di quella comunicazione istantanea e dal vivo che è l’essenza di una telefonata. Se aggiorniamo il nostro status sui social gli amici possono rispondere con un commento, non hanno bisogno di sentirci per sapere come stiamo. Lo sanno. Se in chat teniamo buona parte dei rapporti di lavoro, smistando cose da fare e dando le risposte che ci chiedono, la telefonata con i colleghi diventa superflua. Se poi proprio uno sente l’esigenza di una comunicazione istantanea e dal vivo allora meglio una videochiamata, che almeno ci si vede.

Tutto questo “sovraccarico comunicativo” in cui siamo immersi rende quasi sempre la classica telefonata superflua, una esagerazione, una pretesa ingiustificata. Ma come, con tutto quello che ci siamo scritti e già sai, senti pure il bisogno di chiamarmi? Anche perché la telefonata tecnicamente, rispetto ad altri strumenti, è una forma di intrusione importante nella vita altrui: ti interrompe da quello che stavi facendo; pretende una risposta immediata, al secondo squillo sei già in ritardo al terzo la situazione è grave. Meglio rispondere: sì, ecco, ti ho risposto, era davvero così importante da meritare una telefonata?, è il tono di molti.

E quindi le telefonate si sono inevitabilmente ridotte, anche per una mera questione di educazione, e spesso vengono saggiamente precedute da un messaggio, “ti posso tel? disturbo adesso?”. Morale: a parte i parenti strettissimi, chiamano quasi solo i call center o i portatori di brutte notizie, problemi urgenti che non possono attendere. O i vicini di treno che ci tengono a raccontare la propria vita a tutto lo scompartimento.

C’è poi un’altra fattispecie che rende la telefonata necessaria: un successo, un evento così speciale che un messaggino non basta. Un bel voto a scuola dei figli, una promozione attesa a lungo, il desiderio irresistibile di dire “ti amo”. O l’oro alle Olimpiadi che poi finisce che ti chiamano Mattarella o Draghi e allora sì, una telefonata in quei casi ci sta proprio bene.