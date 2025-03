La filiera del legno crea posti di lavoro sul territorio

“Utilizzare il legno significa creare un circuito, una filiera, che produce molti posti di lavoro sul territorio. Significa anche dare stabilità al terreno, poiché i boschi non curati sono fonte di incertezza dal punto di vista idrogeologico e contribuiscono all’assorbimento di CO2”. Queste sono le parole di Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, durante un incontro stampa presso il Masaf, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Nel corso dell’incontro, sono state presentate le iniziative per incentivare l’uso del legno nell’edilizia, in particolare nel cantiere più grande d’Europa, situato nel cratere del sisma 2016-2017 nell’Appennino centrale. Una delle misure discusse è l’ordinanza del commissario straordinario Guido Castelli, che “facilita, accelera e fortifica la ricostruzione, offrendo incentivi per l’uso del legno”. Realacci ha sottolineato come questa ordinanza porti a una generazione di occupazione e di economia sostenibile, contribuendo a dare forza al territorio e a combattere i cambiamenti climatici assorbendo CO2.

L’Italia si distingue nel settore del legno arredo, essendo il terzo esportatore al mondo, ma importa la maggior parte del legno di cui ha bisogno. Realacci conclude rimarcando l’importanza di tornare a buone pratiche del passato per sfruttare appieno il potenziale del legno, affinché si possa garantire un futuro sostenibile e produttivo.