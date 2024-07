La figlia transgender di Elon Musk replica alle cattiverie del padre

In passato Elon Musk si è lasciato andare a dichiarazioni strampalate sulla sua figlia transgender Vivian Jenna Wilson e su alcuni temi LGBTQ. Il miliardario si è scagliato contro l’uso dei pronomi neutri e per non farsi mancare nulla ha definito Vivian una comunista che odia i ricchi.

“Sono assolutamente favorevole ai transgender, ma tutti questi pronomi sono un incubo estetico”. “Con lei i rapporti non sono facili. È andata oltre il socialismo per diventare una comunista totale e pensare che chiunque sia ricco è malvagio. Odia i ricchi. Le ho fatto molte aperture ma non vuole passare del tempo con me”.

Di recente Elon ha anche parlato di Vivian al maschile dicendo che “suo figlio” è morto per colpa della cultura woke: “È successo a uno dei miei figli più grandi. Sono stato ingannato da uno dei loro, Xavier, che mi ha fatto firmare alcuni documenti. Questo prima di capire cosa sarebbe accaduto. C’era il Covid e c’era tanta confusione. Mi era stato detto che se non avessi firmato, Xavier avrebbe potuto togliersi la vita. Ho perso mio figlio. Lo chiamano ‘deadnaming‘ per una ragione: perché mio figlio è morto. Ucciso dalla cultura woke. Tutto questo è molto triste ed è la verità. Ho giurato di distruggere il virus della cultura woke. E stiamo facendo qualche progresso“.

Queste dichiarazioni sono piaciute parecchio a diversi personaggi della destra italiana, che a quanto pare fingono di non ricordare che il buon Musk è anche ricorso alla gestazione per altri (che loro chiamano utero in affitto). A quanto pare con il bonus transfobia si abbonano anche certe pratiche che per loro andrebbero considerate reati universali.

In diversi post sui social la figlia di Elon Musk ha replicato alle dichiarazioni che il padte ha fatto negli ultimi mesi. Vivian ha spiegato che quello che Elon ha scritto nel suo libro, su Twitter e ha detto in tv è completamente inventato.

“L’ultima volta che ho controllato, in effetti, non ero morta. Anzi, direi che sto piuttosto bene per essere una str**za morta. Tutte le cose che dice su di me sono inventata e c’è una ragione per questo. Lui non sa com’ero da piccola perché semplicemente non c’era, e nel poco tempo in cui c’era sono stata incessantemente molestata per la mia femminilità. Ovviamente non può dirlo, quindi sono stata ridotta a un piccolo stereotipo. Penso che questo dica molto su come vede le persone queer e i bambini in generale.

Per quanto riguarda il fatto che non sono una donna… Che dica quello che vuole. Sono legalmente riconosciuta come donna nello stato della California e non mi preoccupo delle opinioni di chi non amo. Per quanto riguarda quell’uomo è in uno stato di torpore dovuto dalla ketamina di cui fa uso, è disperatamente alla ricerca di attenzione e convalida da parte di un esercito di degenerati incel, maschilisti e frustrati”.