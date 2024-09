La figlia si suicida a soli 26 anni. Aveva lasciato un biglietto.

Lucy-Bleu, figliastra del noto chitarrista Slash dei Guns ‘N’ Roses, si è tragicamente tolta la vita lo scorso 19 luglio all’età di 25 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nel bagno di un appartamento che aveva affittato tramite Airbnb, dove ha lasciato un messaggio scritto a mano per avvisare dell’eventuale presenza di gas tossici. Secondo quanto riportato dal New York Post, i soccorritori hanno scoperto anche un pacchetto di biglietti di addio accanto a Lucy-Bleu, ma il contenuto non è stato rivelato per rispetto della famiglia.

La causa della morte è stata classificata come suicidio per intossicazione da idrogeno solforato. Il medico legale ha rivelato che Lucy-Bleu aveva combinato diverse sostanze chimiche e farmaci, inclusi idrossido di cerio, acido solforico, acido cloridrico e tiosolfato di sodio, per creare una miscela letale. Sebbene la famiglia affermi che non avesse mai tentato il suicidio in precedenza, si è sottolineato che avesse manifestato idee suicide in passato.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo che era stata segnalata la sua assenza. I soccorritori, entrati nell’appartamento, sono stati accolti da un’atmosfera inquietante a causa dei precauzioni messe in atto dalla giovane: aveva usato sacchetti di plastica e nastro adesivo per isolare apparecchi di illuminazione e prese elettriche, cercando di minimizzare i rischi.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Lucy-Bleu, Slash ha condiviso il suo profondo dolore attraverso un messaggio toccante, esprimendo quanto fosse spezzato il suo cuore e quanto avrebbe sempre sentito la mancanza della giovane. Ha descritto Lucy-Bleu come un “faro di felicità, risate, creatività e bellezza,” sottolineando che la sua luce continuerà a brillare nelle vite di tutti coloro che la amavano. Ha concluso il suo tributo con parole di speranza, augurandole di trovare finalmente pace.

La tragica scomparsa di Lucy-Bleu ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche i fan e amici, creando un’ondata di dolore e riflessione sulla salute mentale e l’importanza di supportare chi è in difficoltà.