La figlia di Bruce Springsteen, Jessica, ha concluso la sua avventura alle Olimpiadi riuscendo a vincere un’importantissima medaglia.

Che gioia per Bruce Springsteen. Il Boss è dal 7 agosto anche il papà di una campionessa olimpica. La sua amata figlia Jessica, una delle amazzoni più forti nella storia degli Stati Uniti, è riuscita a coronare il sogno di vincere una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un traguardo a lungo anelato, sognato, desiderato con tutto il cuore, e alla fine raggiunto grazie a una sua performance meravigliosa durante la finale. Una performance premiata dal secondo posto e da uno una splendida medaglia d’argento che ha fatto battere il cuore di papà Bruce e mamma Patti Scialfa.

Bruce Springsteen

Jessica Springsteen argento alle Olimpiadi

Dopo aver parzialmente deluso nel torneo individuale, Jessica si è rifatta alla grande nel concorso a squadre, trascinando team USA alla vittoria dell’argento e sfiorando l’oro, vinto dall’infallibile squadra svedese. Una gioia straordinaria per la figlia del Boss, che alla soglia dei trent’anni ha coronato il sogno della sua vita, dopo aver partecipato solo come riserva alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e non essersi riuscita a qualificare nel 2016 a quelle di Rio.

A fare il tifo per lei, oltre ai genitori e ai fratelli Evan e Sam, anche l’uomo della sua vita, il fidanzato Lorenzo De Luca, italianissimo e originario della provincia di Lecce. Campione d’equitazione 34enne, nel 2017 era stato anche al secondo posto nel ranking mondiale. Insomma, la passione per i cavalli è un vero affare di famiglia. Di seguito una foto con le medaglie d’argento:

Il sogno di Jessica Springsteen

Jessica aveva svelato di covare il sogno delle Olimpiadi fin da bambina in un’intervista di inizio anno. Nell’occasione aveva spiegato come rappresentare gli Stati Uniti fosse per lei un grande motivo d’orgoglio, ciò per cui ha lavorato in tutta la sua vita. Far parte di un gruppo così forte l’ha resa felicissima, e potersi esibire davanti ai suoi genitori, Bruce e Patti, è stato qualcosa che le rimarrà per sempre nel cuore.