La terza ed ultima stagione di Baby è ora disponibile su Netflix e fra le new entry del cast c’è anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento.

La neo diciannovenne, intervistata da Repubblica, ha parlato del suo debutto su Netflix tanto desiderato quanto inaspettato.

Ed ancora:

“Per me è stata un’esperienza super formativa, ho fatto anche lezioni di recitazione sperimentale. Non so sinceramente se farò l’attrice ma sono grata di aver fatto questa esperienza e sono aperta a farne altre. Non è una cosa scontata che se sei figlio d’arte sei bravo a recitare. Essere ‘figli d’arte’ vuol dire tutto e niente, uno deve essere giudicato per quello che sa fare. Una certa ispirazione artistica sì, scrivo da quando so scrivere, sempre. È la mia attività principale. Recitare l’avevo sempre tenuto da parte, essendo cresciuta sui set non volevo avere nulla a che fare con quel mondo. Poi però è venuta fuori questa possibilità, mi hanno contattato. Ed è stato bello”