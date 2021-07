Una serata all’insegna della “cucina italiana” per Madonna ed i suoi figli.

La popstar ha infatti realizzato un video in cui mostra sua figlia Mercy cucinare dei tacos di carne (“tacco di carrne”) che a quanto pare crede essere una specialità italiana. Nel farlo la ragazza ha scimmiottato la cadenza della nostra lingua aggiungendo doppie qua e là (la stessa “carrne” con due “R”) ed ha detto alcune parole in italiano. Anche suo fratello David, quando Mercy gli ha consegnato il piatto con i tacos, ha risposto in italiano “Grazie mille“.

Un’imitazione di un italo-americano (che parla con l’accento italiano) così accurata che nel bel mezzo dello sketch ha pure tirato un bestemmione probabilmente neanche sapendo cosa stesse dicendo.

Ovviamente i follower italiani di Madonna se ne sono accorti tutti.

