Se sei un fan di Louise Veronica Ciccone, meglio nota come Madonna, non seguire sua figlia su Instagram perché appena scoprirà che sei un fan di sua madre entrerà in modalità Tina Cipollari.



La primogenita di Madonna ha infatti deciso di iscriversi su Instagram e com’era prevedibile molti fan della cantante l’hanno seguita facendola schizzare a 15 mila follower in poche ore.

Alcuni di loro hanno provato ad interagire con Lola facendo dei complimenti a sua madre, ma lei non ha affatto preso bene questa cosa. Anzi.

A chi le ha scritto “Tua madre ha fatto un capolavoro chiamato Hard Candy“, Lola ha risposto “Tua madre succhia c***i“, mentre ad uno che le ha confessato di aspettare il suo debutto nella musica, ha replicato che canterà il primo singolo al funerale di lui.

Lourdes Leon finally joining instagram is everything i expected it to be and more pic.twitter.com/N6sHjv7Em4 — ian (@itsianraymond) January 22, 2021

Lourdes Leon, Madonna’s daughter, just created an Instagram account and Madonna stans are already invading her profile. Her replies are so… 😭💀 pic.twitter.com/fSvpuAP7C9 — ♉︎ (@ArseneThais) January 22, 2021

the best part of 2021 so far is that Lourdes Leon got instagram today and insults anyone asking about her mum 😭😭😭😭 pic.twitter.com/WI6Z6OZAtE — charlie (@sykurmolarnir_) January 22, 2021

Lourdes Leon cussing out Madonna fans on Instagram is super entertaining 😂😂🤣 pic.twitter.com/M8Z2tDzkkJ — ≋F≋A≋B≋I≋O≋ (@iamfabio) January 22, 2021

Offese, insulti, battute fuori luogo.. Il debutto di Lola Ciccone su Instagram è stato decisamente rumoroso e non sembrerebbe placarsi.

Il motivo di così tanto odio nei confronti dei fan di sua madre resta però un grosso punto interrogativo ed è un peccato, perché se ora può vivere di rendita è proprio grazie ai fan di sua madre che tanto detesta.