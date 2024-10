La figlia di John Amos scopre la morte del padre tramite i media: un dolore inaspettato dopo 45 giorni

La notizia della morte di John Amos, famoso attore statunitense noto per il suo ruolo nello schiavo Kunta Kinte nella serie “Radici”, ha suscitato grande scalpore, in particolare per il fatto che la sua famiglia ha appreso della scomparsa tramite i media ben 45 giorni dopo il suo decesso, avvenuto il 21 agosto a Los Angeles per cause naturali. Amos era anche riconosciuto per le sue interpretazioni in serie come “Mary Tyler Moore Show”, “Good Times”, “Hunter”, “I Robinson” e “Willy, il principe di Bel-Air”.

Il figlio di John Amos, Kelly Christopher Amos, ha condiviso la notizia della morte attraverso un comunicato il 1° ottobre, esprimendo profonda tristezza e descrivendo il padre come un uomo gentile, amato da molti che lo consideravano una figura paterna televisiva. Ha sottolineato che l’eredità di John Amos continuerà a vivere tramite i suoi lavori cinematografici e televisivi.

La figlia dell’attore, Shannon Amos, ha condiviso il suo dolore su Instagram, evidenziando quanto sia devastante la scoperta tragica della scomparsa del padre attraverso i media. Ha sollevato interrogativi su come sia stato possibile che la famiglia non fosse stata informata prima e ha espresso il desiderio di onorare la vita di John, nonostante le difficoltà nel gestire il mix di emozioni provocato dalla notizia. Ha inoltre ringraziato coloro che hanno espresso supporto e affetto verso la sua famiglia in questo momento difficile.

In un altro approfondimento, The Hollywood Reporter ha rivelato le tensioni all’interno della famiglia Amos, riferendo che i figli dell’attore stavano affrontando una disputa sull’affidamento del padre e hanno scambiato reciproche accuse pubblicamente. John Amos aveva precedentemente affermato che le questioni familiari dovrebbero rimanere private e non diventare un affare pubblico. Questo aspetto evidenzia come, nonostante la fama dell’attore, la sua famiglia stia affrontando sfide significative in seguito alla sua morte.

La triste vicenda di John Amos mette in luce non solo il suo impatto come figura nel mondo dello spettacolo, ma anche le complessità personali e familiari che possono emergere in momenti di perdita.