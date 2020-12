Flavio Briatore ha due figli e se Nathan lo abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip grazie ai racconti di Elisabetta Gregoraci, in pochi forse sanno che ha anche una figlia, la bellissima Leni che ha avuto con Heidi Klum.

Come riportano i siti scandalistici dell’epoca, Leni sarebbe nata durante la brevissima relazione fra Briatore e la Klum che hanno avuto a fine 2003. I due si sarebbero lasciati pochi mesi prima della nascita di Leni e Flavio si sarebbe rifiutato di fare il test del DNA. Di fatto, non riconoscendola. Per questo motivo il nome completo della sedicenne è Helene (“Leni”) Boshoven Klum.

Vogue Germania ha deciso di celebrare la bellezza della Klum e di sua figlia Leni realizzando un servizio fotografico ad opera di Chris Colls.

La figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum su Vogue Germania: