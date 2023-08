Il Collegio quest’anno ha aperto le porte anche ad alcune ragazze già note al grande pubblico. Sto parlando di Carmelina Iannoni e Aurora Costantini. Due nomi che ai più non diranno niente, ma la prima è la figlia di Carmen Di Pietro e la seconda è quella di Matilde Brandi. Entrambe grazie alle loro mamme hanno già conquistato copertine e spazi in tv e ora potrebbero avere le telecamere puntate su loro grazie alla partecipazione al reality di Rai2.

Ovviamente non sappiamo se Carmelina e Aurora sono effettivamente nel cast, quel che è certo è che hanno sostenuto il provino come lo testimonia RaiPlay nella sua carrellata di video-gaffe. Entrambe appaiono nello spezzone dedicato a Raffaella Carrà e per fortuna tutte e due hanno risposto correttamente. E per fortuna. Essere figlia di Matilde Brandi e non conoscere Raffaella Carrà sarebbe stato un affronto troppo grande.

La figlia di Carmen Di Pietro e quella di Matilde Brandi a Il Collegio

Oltre Carmelina e Aurora ha sostenuto i provini anche una ragazza che si chiama Ilaria De Lellis, ma non è dato sapere se è parente di Giulia De Lellis oppure no. L’influencer al momento non ha commentato la notizia.

L’edizione numero otto de Il Collegio tornerà su Rai2 a partire dal prossimo 24 settembre.

Carmelina Iannoni, classe 2008, ha 15 anni e sarebbe perfetta per il reality show di Rai2. Già nota ai più per le sue molteplici apparizioni insieme alla madre nei salotti di Barbara d’Urso, la ragazzina è stata vista anche a L’Isola dei Famosi come supporter del fratello maggiore che è nato proprio nel 2001, ovvero l’anno in cui si svolgerà la nuova edizione de Il Collegio.