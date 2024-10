La fidanzata di TrigNO: “Chiara è una grandissima Z, lui un traditore”

Ege Senni Monaco è stata la fidanzata di TrigNO, e recenti dichiarazioni di lui hanno rivelato quanto le mancasse. Tuttavia, dopo solo quattro giorni, TrigNO ha spostato la sua attenzione sulla ballerina Chiara, con la quale sarebbe nata una relazione che supera l’amicizia. Ege ha reagito immediatamente, iniziando con il disattivare il follow a TrigNO sui social. Su TikTok, ha pubblicato un messaggio inequivocabile, affermando: “tutti gli uomini sono bugiardi”.

La ex fidanzata ha poi condiviso storie contro TrigNO e Chiara, esprimendo critiche e offese nei loro confronti. Ha descritto Chiara come una “grandissima zoccol4”, sottolineando che, nonostante sapesse che TrigNO era impegnato, ha comunque intrapreso una relazione con lui. Ege non ha risparmiato TrigNO, definendolo un “grande c0glione” e spiegando di non essere sorpresa dalla situazione, nonostante fosse tempestata di messaggi dai fan.

Ha esortato i suoi follower a capire che il tempo rivela sempre il vero volto delle persone. In un’accesa riflessione, ha chiarito che i “problemi” di cui parlava Chiara riguardavano lei e TrigNO, affermando che le dinamiche in discussione si sono dimostrate vere. Ege ha criticato il comportamento di Chiara, discussando l’idea di gioire per la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra, e l’ha accusata di non meritare nulla di diverso dal soprannome attribuitole.

Infine, ha avvertito Chiara di “tenersi” TrigNO e ha concluso enfatizzando la sua esperienza con gli uomini, ribadendo la sua convinzione che un traditore difficilmente cambia. La situazione ha suscitato attenzione, dibattito e ha acceso la curiosità dei fan, portando a una serie di reazioni sui social. La vicenda tra Ege, TrigNO e Chiara potrebbe aver preso una piega drammatica, con una chiara spaccatura tra i protagonisti coinvolti e le rispettive alleanze. La storia ha reso evidente la complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo e come le dinamiche personali possano influenzare la vita pubblica di chi ne fa parte.