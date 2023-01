La fidanzata di Piqué risponde alle offese di Shakira

Clara Chia Marti, nuova fidanzata di Gerard Piqué, ha risposto a Shakira che proprio ieri ha rilasciato il nuovo singolo, BZRP Music Session #53, in cui è ospite del producer Bizzarap.

Più che un singolo questa sessione numero cinquantatré è stata un terremoto nel mondo del gossip e del calcio, dato che Shakira ha spillato tea come se non ci fosse un domani. In particolar modo ha attaccato Piqué, ma anche la sua nuova fidanzata non è stata risparmiata. L’ha paragonata a una Twingo e a un Casio (“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo” / “Hai scambiato un Rolex con una Casio“).

Ma se Piqué non ha apertamente commentato (l’emoji del circo pubblicata su Twitter si riferisce alla sua nuova lega di calcio a sette); Clara Chia Marti ha caricato su Instagram una storia di una emoji che sbadiglia. Insomma, tutto sommato, sembra averla presa in maniera molto sportiva. Alla fine che gliene frega cosa pensa Shakira di lei.



[…]

Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa

Un lupo come me non è per i principianti

Un lupo come me non è per ragazzini come te

sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te

Mastica e deglutisci, deglutisci e mastica

Non torno con te, non piangere per me, non supplicarmi

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, scusa che ti dà fastidio

Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte

Le donne non piangono più, fatturano.

Hai il nome di una brava persona.

Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona

È chiaramente uguale a te

Per i ragazzi come te

sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te

Dall’amore all’odio il passo è breve

Non tornare qui, prestami attenzione

Zero rancore piccolo,

ti auguro buona fortuna con la mia sostituta

Non so nemmeno cosa ti sia successo

Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con una Casio

Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello