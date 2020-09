Lory Del Santo a Mattino 5 ha dichiarato che la fidanzata di Massimiliano Morra sarebbe un’attrice e che i due starebbero facendo finta di avere una relazione. A rincarare la dose è arrivato Riccardo Signoretti: “Lory a me ha detto che Massimiliano Morra corteggia e seduce le donne, ma poi quando è il momento di concludere scompare e non va al sodo. Lei infatti ha avvisato le ragazze della casa dicendo loro che Massimiliano ha un lato un po’ oscuro“.

Come se non bastasse Guendalina Canessa ha rivelato che secondo lei l’attore delle fiction Ares potrebbe essere gay e la storia con la sua compagna tutta una montatura. Adesso però a parlare è la diretta interessata, Dalila, che dal suo profilo Instagram risponde a Lory e a chiunque insinui che il suo rapporto con Morra sia farlocco: “Pur di avere un po’ di “visibilità” dato che nessuno se le calcola più, continuano a parlare di me e del mio fidanzato. Grazie per “l’attrice”, devo essere proprio brava, visto che nella vita faccio altro. Poi per il resto…bla bla bla. Siete il mio spasso”.

Una cosa è certa: al contrario di quello che ha detto la Del Santo, Dalila e Morra non stanno insieme da 10 giorni, ma da anni. Basta fare un giro sull’account Instagram della bella napoletana per trovare foto con l’attore già nel 2018.

L’incontro/scontro tra Adua Del Vesco e la ragazza di Massimiliano Morra al GF Vip.