La fidanzata di Damiano dei Maneskin – al contrario di ogni previsione – non è volata a Rotterdam con lui per supportarlo durante l’esperienza dell’Eurovision Song Contest ma, al contrario, è rimasta a casa ed ha seguito come tutti noi (su Twitter ed Instagram) la serata finale della kermesse canora.

Fra video su Instagram Stories e tweet divertenti (“Mi trema fortissimo il c**o raga sto a svenì”) Giorgia Soleri ha condiviso tutta la puntata sui social fino al capitolo finale, quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno trionfato grazie alla combinazione del televoto e delle giurie di qualità.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin esulta sui social la vittoria all’Eurovision

“Non esistono parole per esprimere quanto io sia felice e fiera posso dire? NON POTEVANO CHE VINCERE LORO! I MIGLIORI SENZA DUBBIO“, ha cinguettato al termine.

Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri stanno insieme da molto tempo ed un paio di mesi fa sono usciti anche allo scoperto a loro insaputa.

ecco la mia top 5:

1) Italia

2) Måneskin

3) Zitti e Buoni

4) codice 24

5) “sono fuori di testa, ma diverso da loro” #Eurovision — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) May 22, 2021

me sto a sentì male. #Eurovision — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) May 22, 2021

non esistono parole per esprimere quanto io sia felice e fiera#Måneskin #Eurovision — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) May 22, 2021

Chi è la fidanzata di Damiano:

“Classe 1996, Giorgia Soleri è un’affermata modella di Milano che ha anche recitato in uno spot per una nota marca di birra” – si legge su FanPage – “Dal 2020 si è trasferita a Roma, probabilmente per stare vicina al fidanzato Damiano. Da quando è stata rivelata la loro relazione, la fama di Giorgia è aumentata a dismisura e si è iniziato a parlare molto di un tema delicato che le sta molto a cuore: la giovane soffre di vulvodinia, una patologia molto dolorosa che interessa le parti intime femminili, di cui parla diffusamente sui suoi social. Anche grazie al suo impegno, il 20 maggio 2021 è stata presentata in Camera dei Deputati una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte di SSN e Stato”.