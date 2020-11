Mediaset, dopo 20 puntate no-stop, ha provato a far riposare il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip mandandolo in pausa fino a metà dicembre (quando sarebbe tornato a coprire il sabato sera lasciato libero da Tu Si Que Vales dal 12 dicembre), ma dopo i numeri portati a casa dalla fiction di Ambra Angiolini è corsa ai ripari.

Il ritorno della fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti si è infatti arenato a 11,12% di share, quasi doppiato dalla prima puntata di The Voice Senior di Antonella Clerici che ha debuttato con il 19,77% di share e con la relativa polemica sulla censura di Elettra Lamborghini.

Numeri che hanno hanno fatto preoccupare Mediaset e che l’hanno spinta a rimettere il Grande Fratello Vip al venerdì sera per cercare in qualche modo di arginare i danni. Il reality di Alfonso Signorini, infatti, il venerdì sera ha quasi sempre oscillato sul 18% di share contro Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Mediaset corre ai ripari e piazza il GF Vip contro la Clerici

La vera sfida dell’auditel tornerà quindi venerdì sera, quando Antonella Clerici sfiderà con i suoi anziani canterini i vipponi di Alfonso Signorini. Chi vincerà?

Ora però il dubbio sorge spontaneo: cosa andrà in onda il sabato sera dopo il Best Of di Tu Si Que Vales previsto per sabato 5 dicembre? Ma soprattutto quando sarà trasmessa la fiction di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti?